ST-PIERRE, Mackenzie

Une grande tristesse accompagne l'annonce du décès de monsieur Mackenzie St-Pierre survenu le 27 septembre 2017 au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis.Il a quitté son épouse adorée Irène Morin. Afin de respecter ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon, ni de service religieux. Il laisse dans le deuil ses fidèles ami(e)s : Rosaire Marcoux et Louise Bernier; ses frères et sœurs : Jocelyn (Céline L'Italien), Gillienne, feu Pierrette, Marjolaine, Céline, Gaétane, Alain; sa belle-sœur Jacqueline Morin (Lucien Beaulieu); ses belles-sœurs : Claire Fortin (feu Pierre-Gilles St-Pierre), Lise St-Denis (feu Jean-Marc St-Pierre); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Son épouse remercie le personnel du 5e étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, plus spécialement Marie-Claude et Isabel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418-387-1230, sans frais : 1-888-387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.