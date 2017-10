Des films québécois projetés pour les nouveaux arrivants

Le cinéma d’ici pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. Voilà ce que proposent Québec Cinéma et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) avec une nouvelle initiative.

En plus de «Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde» qui a déjà été présenté à un groupe de francisation à la fin du mois de septembre, cinq longs métrages québécois seront projetés au cours des prochaines semaines à la Grande Bibliothèque afin de faire découvrir l’histoire de la province. Il s’agit de «La passion d’Augustine» tourné par Léa Pool, «Mon oncle Antoine» de Claude Jutra, «Ce qu’il faut pour vivre» réalisé par Benoît Pilon, «Maurice Richard» proposé par Charles Binamé et «Les Ordres» signé Michel Brault.

«Voici la preuve que notre cinéma peut jouer un rôle important pour favoriser une meilleure cohésion sociale, en sensibilisant nos nouveaux compatriotes à l’histoire et à la culture québécoise, tout en leur permettant d’acquérir des référents qui les aideront à mieux comprendre l’évolution du Québec vers la société moderne, ouverte et plurielle qu’elle est devenue aujourd’hui», mentionne Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma, dans un communiqué.

Dans le but de permettre une plus grande accessibilité aux films québécois, Québec Cinéma et BANQ souhaitent étendre leur initiative à d’autres publics.