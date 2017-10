RICHARD, Gisèle St-Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 octobre 2017, à l'âge de 79 ans 1 mois, est décédée dame Gisèle St-Pierre, épouse de feu monsieur Clytes Richard. Née à Ste-Louise, le 31 août 1938, elle était la fille de feu dame Maria Gamache et de feu monsieur Raoul St-Pierre. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront par la suite déposées auprès de son époux au cimetière de Giffard. Madame Richard laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne, Guy, Daniel (Mado Lavoie), Lise; ses petits-enfants : Catherine Morneau (Nicolas Fortier), François Morneau, Myriam Morneau (Steeve Touchette), Gabriel Morneau (Amélie Légaré), Isabelle Richard, Dominique et Florence Richard, Marie-Michelle Richard (Mathieu Lapointe), Émilie Richard; ses arrière-petits-enfants : Maherra, Élyssa, Marie-Rose, William, Alyce; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gisèle était également l'arrière-grand-mère de feu Marie-Aude Richard. La famille remercie sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, (soins palliatifs), Site : www.fondationduchudequebec.ca, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de