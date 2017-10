LACHANCE, Steven



À son domicile, le 13 septembre 2017, à l'âge de 30 ans, est décédé Steven Lachance, fils de Ginette Bernard (Jacques Dick) et frère de Francis (Nadia Couturier). Il demeurait à Sainte-Marie de Beauce. Outre sa mère et son frère, il laisse dans le deuil son fils adoré Emrick; sa grand-mère Antoinette Langlois; celui qu'il appréciait comme un père et son compagnon de route Conrad Grenier; sa filleule Noémie; son neveu Yannick; sa marraine Chantal Gingras (Michel Dionne); ainsi que ses oncles et tantes, cousins et cousines; ses bons voisins Josée et Martin Bilodeau, ses fidèles employés et ses précieux ami(e)s. Un merci particulier à Conrad Grenier, Mylène Alie, Stéphane Côté, Johanne Bélanger et à Joanie Bernard pour leur aide et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide ou à Fibrose kystique Canada. La famille vous accueillera aule vendredi 6 octobre de 19h à 22h et le samedi 7 octobre de 8h30 à 10h30.