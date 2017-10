CAREAU, Nicole Huot



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 27 septembre 2017, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Nicole Huot, épouse de monsieur Michel Careau, fille de feu madame Émilienne Verreault et de feu monsieur Albert Huot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aulede 13h à 15h.. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses filles Suzie (François Bilodeau) et Dominique (Dany Blackburn); ses petits-enfants adorés : Rachel, Vincent, Raphäelle et Joëlle. Elle était la sœur de : feu André (Carmen Lemieux), feu Pierrette, Gisèle (Daniel Cloutier), Micheline (feu Jean Gagnon), Roger (Suzanne Daignault), Marc (Josée Grenon), Doris (Gérard Janvier) et Denis (Sylvie Harvey) ainsi que la belle-sœur de: feu Gaby (Pauline Simard), Micheline (Gilles Nolet), Jean-Guy (Pauline Tremblay), Pierrette (Jean-Guy Carrier), Réjeanne (Claude Hébert) et Solange Careau (feu Rénald Métivier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, leur accompagnement et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.