BIBEAU, Fabienne Laverdière



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 septembre 2017, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Fabienne Laverdière, épouse de monsieur Daniel Bibeau, fille de feu dame Yvette Alain et de feu monsieur Omer Jr Laverdière. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 7 octobre 2017 de 13h à 16h et sera suivi d'une prière. Les cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Eric, Caroline (Frédéric Rehber); ses frères et soeurs : Marie-Claude (Marcellin Rhéaume), Lyne (Denis Côté), feu Sylvie (Raymond Cloutier), Gaétan (Micheline Vidal), Yves, Gilles (Chantal Alain); ses beaux-parents: feu William Bibeau et Françoise Rhéaume; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bibeau : Johanne, Lynda, Serge, Nathalie et leur conjoint/conjointe, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (pour les soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.