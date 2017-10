Endoceutics s’installe à L’Ancienne-Lorette pour produire du «Viagra féminin»

C’est maintenant officiel. La compagnie pharmaceutique Endoceutics, fondée par le Dr Fernand Labrie, installera son siège social et une usine de production à L’Ancienne-Lorette. Le projet de 80 M $ pourrait créer, à terme, 1 000 emplois.

La Ville de L’Ancienne-Lorette a approuvé les plans de la phase 1 lors d’une séance extraordinaire en fin d’après-midi jeudi. Le maire Émile Loranger rayonnait comme jamais, fier d’être allé jusqu’au bout de ce projet «un peu fou» et d’avoir attiré une multinationale «qui aurait pu s’installer dans la ville voisine, n’importe où au Québec ou dans le monde».



Endoceutics paiera sans conteste la plus grosse facture de taxes foncières de la municipalité, évaluée à 2,5 M$ sur un budget total de 30 M$. Les travaux pourraient débuter «dans les prochains jours» a indiqué le Dr Labrie, confiant d’inaugurer ses nouveaux locaux au début de l’année 2018.



L’entreprise y produira le médicament qu’elle a développé, l’Intrarosa, souvent appelé «Viagra féminin». Distribué sous une forme s’apparentant à un suppositoire, le médicament traite l’atrophie vaginale lié à la ménopause.



«La concrétisation de ce projet vient marquer la capacité d’une ville comme la nôtre de faire atterrir des projets de cette ampleur-là. Je pense que ça ouvre la porte à des investisseurs d’ici et d’ailleurs», s’est félicité le maire Loranger, qui anticipe déjà l’arrivée de la main d’œuvre spécialisée qui fera rouler l’économie de sa ville.



Le complexe sera construit en face du garage municipal, sur un immense terrain près des commerces de l’autoroute Duplessis et de l’avenue Jules-Verne. Les hauts responsables de la Ville ont encensé l’architecture «soignée» du futur bâtiment de quatre étages qui sera érigé. Le boisé situé entre le futur complexe et la Base de plein-air de Sainte-Foy sera préservé.



L’immeuble construit lors de la phase 1 sera consacré à la production d’applicateurs. Eudoceutics concentre sa production, pour l’instant, dans son usine de Mont Saint-Hilaire et fait affaire avec des sous-traitants aux Etats-Unis et au Mexique. À terme, le complexe aura une superficie «énorme» de 46 185 mètres carrés.