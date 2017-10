GOSSELIN, Jeannette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre dernier, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Jeannette Gosselin. Elle était la fille de feu Alphonse Gosselin et feu Yvonne Lafontaine. Outre son époux Monsieur Paul-Émile Beaudoin, elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne, Daniel (Chantal Lacasse), Serge (Chantal Guimond), Richard Paris ainsi que Danny (Gino Paradis) ; ses petits-enfants : Jessica (Gabriel), Carolanne (Patrice), Cynthia, Brandon, Camille ainsi que Kelly-Ann et Yannik ; ses frères et soeurs : feu Roger (Pierrette Saucier), feu Gisèle (feu Viateur Bilodeau), feu Madeleine, feu Joe, feu Jean-Marie (feu Jeannine Tanguay), Denise, Denis (Yolande Fournier), Marius (feu Marie-France Drapeau), feu Paul-Émile et Francine (Jean-Guy Fournier); ses beaux-frères, belles-sœurs : feu Audélie (feu Antonio Fortin), feu Lucienne (feu Robert Fortin), feu Lucien (Thérèse Moore), feu Rose-Hélène (Roger Aubry), Florence (Roland Comeau), feu Jeannine, Jeannette (Joseph Kaprykowsky), Alfred (Noëlla Béland), feu Florien; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule lundi 9 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi quede 9h à 10h15.La mise en niche aura lieu samedi le 14 octobre à 11h au cimetière de St-Pierre-aux-Liens. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins intensifs du Module D de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation SOS Handicapé en indiquant pour Yannik Paradis (22, route 275 Frampton QC G0R 1M0) ou à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3).