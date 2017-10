GARIÉPY, Ghislaine Couture



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 25 septembre 2017, à l'âge de 65 ans et 7 mois, est décédée dame Ghislaine Couture, épouse de M. Jean-Guy Gariépy. Elle demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de L'Ange-Gardien. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Maxime ; sa petite-fille Lily-Rose ; sa sœur : Claudette (Marcel Normandeau) ; feu Micheline (Jacques Dion), son frère : Denis (Diane Martin) ; ses belles-sœurs et beaux-frères : Denise (Rosaire Méthot), Lise (André Richard), Thérèse (Richard Laberge), Monique (André Parent) ; sa grande amie Madeleine Huot ; ses filleules : Anne Méthot et Stéphanie Dion; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666.