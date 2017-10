German Rubtsov peut enfin jouer

L’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, a appris la nouvelle jeudi matin via courriel et il était très heureux de revoir le Russe au sein de son alignement après une très longue attente. « C’est un joueur offensif et l’un des meilleurs joueurs de la ligue. C’est sûr que ça va faire une différence dans notre équipe. Il va permettre à d’autres joueurs d’avoir un peu moins de couverture également. C’est un gros plus dans notre équipe », a lancé le pilote des Sags.