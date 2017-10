Harelimana heureux de son utilisation

Kean Harelimana voit plus d’action en défensive que prévu depuis le début de la saison, et le secondeur recrue ne se plaindra pas de la situation.

« J’ai eu la chance d’obtenir trois départs et les entraîneurs m’utilisent à différentes sauces, a indiqué le joueur défensif par excellence sur la scène collégiale l’an dernier avec les Cheetahs de Vanier. Les entraîneurs me font confiance et je progresse bien. Je savais que j’obtiendrais du temps de jeu, mais j’ai obtenu ma chance en défensive plus vite que je pensais. Il y a eu un apprentissage à faire du cahier de jeu, mais je suis content de ma progression. »

Avec le retour de Cédric Lussier-Roy, qui a raté les deux dernières rencontres, Harelimana verra moins d’action en défensive, samedi, face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. « Je ne vois pas ça comme un pas en arrière, a-t-il assuré. Je ne suis pas fâché de son retour. Cédric est un bon joueur et il a mérité son poste de partant qui ne lui est pas tombé du ciel. Je respecte le processus et ça fait partie de mon apprentissage.

« Comme partant en défensive, j’étais moins utilisé sur les unités spéciales et je retrouverai un plus gros rôle contre Sherbrooke, d’ajouter Harelimana. Il y a aussi des formations quand l’adversaire se retrouve en situation évidente de passe en deuxième essai et longue, où je verrai de l’action en défensive. »

Pas de visite familiale

Harelimana n’ira pas au domicile familial en fin de semaine pour le congé de l’Action de grâces parce qu’il travaille, mais il aurait pu s’y rendre sans crainte. Son frère Brian ne fait pas partie des joueurs des Carabins de l’Université de Montréal touchés par le virus de gastro-entérite qui a forcé le RSEQ à annuler le match entre les Bleus et les Stingers de Concordia qui devait se dérouler, jeudi, au CEPSUM.