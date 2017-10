Jordan Staal et Justin Faulk nommés co-capitaines des Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline ont nommé Jordan Staal et Justin Faulk co-capitaines de la formation, jeudi.

Les deux joueurs deviendront du même coup les 14 et 15e joueurs de l’histoire de la franchise a porté le «C» sur leur chandail.

Les Hurricanes évoluaient sans capitaine depuis la transaction qui a envoyé Eric Staal aux Rangers de New York, en février 2016.

L’an passé, en plus de Faulk et Jordan Staal, Jeff Skinner et Victor Rask se sont partagé les titres d’assistants.

Faulk, un défenseur de 25 ans a récolté 37 points, dont 17 buts, en 75 matchs, la saison dernière.

De son côté, Staal a fait scintiller la lumière rouge 16 fois en plus d’amasser 29 mentions d’aide en 75 duels.