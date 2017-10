Anne Guérette veut miser sur le développement durable

Des collaborateurs fidèles

La chef de DQ considère que c’est plus facile quand on est au pouvoir de se bâtir un bon entourage. Mais elle salue ses collaborateurs de la première heure, Denis L’Anglais et Jean-Marc Gagnon, entre autres, qui ne lui ont jamais fait défaut.

Mme Guérette affirme qu’elle s’entoure de personnes de confiance et qu’elle les consulte régulièrement. Mais après avoir écouté les conseils de chacun, elle se donne le droit de trancher. Pour elle, la confiance est « fondamentale » dans le lien qui l’unit aux membres de son équipe. Plus encore que la compétence, assure-t-elle.

Ce qui est le plus « précieux », selon elle, ce sont les collaborateurs qui peuvent conseiller, mais qui choisissent de se ranger derrière la position de la chef, même si celle-ci n’était pas la leur. « On découvre les gens à travers les épreuves. C’est comme en amour. Au début, c’est tout beau et on se fait des belles promesses. Mais quand on traverse des épreuves et qu’on est encore là, c’est là qu’on voit la force d’une équipe. »