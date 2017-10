La Grande marche grandit

Une marche de 5 km sera organisée à Québec, le 21 octobre prochain.

La Grande marche, amorcée conjointement par le Grand Défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), continue de prendre de l’expansion. Après deux villes participantes en 2015, puis neuf l’an dernier, 23 municipalités marcheront cette année aux quatre coins du Québec, de quoi rendre Pierre Lavoie plus que fier.

La marche de Québec, d’une distance de 5 km et débutant à la fontaine de Tourny, aura lieu le 21 octobre prochain, dès 11 h. « On est très contents, car le mouvement grandit. Il y a un travail de terrain qui se fait, et ce qui me rend fier, c’est qu’on a réussi à engager un groupe important de première ligne, les médecins », raconte Pierre Lavoie.