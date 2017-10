La météo clémente sauve la saison de golf

La météo clémente des dernières semaines sourit aux clubs de golf de la région qui réussissent à amortir les impacts du début de saison difficile que leur avait offert dame Nature.

Un peu partout dans la grande région de Québec, des dirigeants de clubs de golf poussent un soupir de soulagement en voyant le mercure continuer de flirter avec les 20 °C, même si l’automne est bien installé.

« Je n’ai jamais vu une fin septembre comme ça. C’était quasiment trop chaud », plaisante le directeur du Golf Beauport, Jacques Bélanger, heureux de rattraper un peu le temps perdu en début de saison.

15 % de baisse

« Ça ne permet pas de tout rattraper, mais ça vient nous stabiliser un peu. Si on n’avait pas eu la fin de saison qu’on a, on aurait fini avec une baisse de 30 %, mais là, ça va tourner aux alentours de 15 % », explique M. Bélanger.

Le son de cloche est semblable au Club Le Montmorency, où le directeur Claude Langlois estime qu’il aurait pu aller chercher facilement près de 10 % de plus en achalandage si la météo avait coopéré.

« L’automne ne réparera pas tout parce que le début de saison était vraiment pluvieux, mais ça donne un bon coup de main. »

Au Golf de la Faune, on se réjouit aussi que le beau temps soit de la partie pour la fin de la saison, mais on demeure réaliste malgré tout. Une fois le retour au travail et à l’école passé, l’achalandage ne peut plus être ce qu’il est en juillet.

« Et en plus, nous sommes à tarif réduit comme toujours à l’automne, donc ça paraît un peu moins sur le compte de banque », fait remarquer la directrice Liette Fortier, précisant que la saison 2017 devrait se terminer dans la moyenne des dernières années.

Pas de prolongement en vue

Malgré le temps clément des dernières semaines, les amateurs de golf ne pourront toutefois pas prolonger de beaucoup leur saison de golf d’automne. La plupart des clubs remiseront les fanions aux mêmes dates que les années passées.

« On étire probablement d’une semaine, mais sans plus, parce qu’on a une longue procédure de fermeture du terrain. On met des fongicides, des toiles protectrices, de la tuyauterie, etc. On ne peut donc pas aller trop loin pour bien hiverniser notre terrain », souligne Serge Boucher, du Club de Golf Lévis.

La plupart des clubs fermeront leurs portes d’ici la fin du mois d’octobre.