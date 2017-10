La volonté de Guérette

Soucieuse de casser une image qu’elle considère faussée, Anne Guérette s’est donné comme objectif de rencontrer le plus de citoyens possible sur le territoire de Québec pendant cette campagne électorale.

« Les gens me disent souvent que j’ai l’air beaucoup plus sympathique en personne et qu’il faudrait que tout le monde me rencontre personnellement. Là, je leur dis oui, c’est sûr, on dirait que les journalistes aiment ça quand j’ai l’air fâchée. »

Depuis sa première élection, en 2007, Mme Guérette a toujours siégé dans l’opposition, un rôle un peu ingrat à la longue, fait-elle valoir, parce qu’on y critique beaucoup. Mais des idées et des projets, elle en a, tout comme de l’énergie et de la bonne humeur. Elle aime son travail.

Il faut le dire, Mme Guérette ne l’a pas eue facile depuis qu’elle a remporté la course à la chefferie de DQ, en décembre. Le vote a été serré et, par conséquent, le parti était divisé. Elle a vu Yvon Bussières et Paul Shoiry quitter le navire, de même que quelques membres de son cabinet.

« Il y avait beaucoup de choses à mettre à ma main », affirme-t-elle. Malgré tout, elle n’a pas lâché, et souhaite maintenant présenter son projet innovateur pour la ville. Un projet où les citoyens, l’environnement et le développement durable seront au cœur des décisions. Clairement, on ne pourra pas lui reprocher son manque de cohérence ou de convictions là-dessus.

Réflexion décisive

Pour en revenir aux différends qui ont mené à des départs chez DQ, Mme Guérette maintient que, si un chef doit écouter et consulter, c’est quand même à lui ou à elle de prendre la décision finale.

À ce sujet, elle cite Pauline Marois, sans égard à ses couleurs politiques, et qui, au lendemain de sa défaite en 2014, avait dit que son plus grand regret était de ne pas s’être suffisamment écoutée. « Je préfère subir un échec de ma responsabilité que de celle des autres [...] Il n’y a rien de pire que de se tromper parce qu’on ne s’est pas écoutée. »