Labeaume défend le développement d'IKEA et dit n’avoir «jamais» favorisé un promoteur

Régis Labeaume défend le modèle des «power centers», incluant celui qui accueillera le futur IKEA, et affirme qu’il n’a «jamais» favorisé un seul promoteur depuis son arrivée au pouvoir, malgré les doutes soulevés par Anne Guérette.

En entrevue éditoriale avec Le Journal, la chef de Démocratie Québec a qualifié de «cancer urbain» le modèle de développement privilégié par la Ville de Québec sur les terrains à l’intersection de l’autoroute 40 et de Duplessis, là où le géant suédois IKEA, notamment, doit s’installer. Elle a aussi pointé du doigt le promoteur du projet, Michel Dallaire, l’«ami» du maire.



«Quand c’est IKEA et Michel Dallaire, ce n’est pas grave si c’est un milieu humide. On coupe des arbres, mais ce n’est pas grave. Dans 5, 10 ans, on va se dire : “Qu’est-ce qu’on a fait là ?”», s’est-elle insurgée.



«Michel Dallaire, ce n'est pas un ami»

«Je ne favorise jamais aucun promoteur, elle le sait mais là, on est en campagne alors qu’est-ce que tu veux que je te dise, a rétorqué le maire sortant en matinée, jeudi. On n’a jamais favorisé personne puis Michel Dallaire, ce n’est pas un ami, je l’aime beaucoup, je ne veux pas l’offenser mais ce n’est pas un ami», a précisé Régis Labeaume.



Il a réitéré que l’opération s’est faite à coût «nul» pour la Ville qui a vendu les terrains 7,8 M$ au Groupe Dallaire. En contrepartie, la Ville pourrait rembourser au promoteur le même montant pour les frais de décontamination. «C’est zéro investissement. On va juste récolter les taxes. Financièrement, c’est une super opération. C’est un miracle. C’était un dépotoir cette affaire-là. On n’espérait jamais faire un sou avec ça.»



Questionné sur le modèle des power centers, le maire affirme que c’est aux clients de décider ce qui leur convient. «Quand bien même on aura des opinions là-dessus, c’est le client qui décide. Nous, on pense que ça en prend des power centers puis en même temps, on travaille très fort sur les artères commerciales parce qu’on sait l’impact que ça a dans les quartiers.»



Guérette persiste et signe



Anne Guérette persiste et signe. Jeudi, elle a réitéré que ce type de développement est «complètement dépassé». «On va mettre des millions pour faire des sorties et des entrées d'autoroute parce que le site est enclavé. On va construire des chaînes de trottoirs, des éclairages urbains et peut-être que tantôt il va falloir mettre une desserte de transport en commun.»



À ceux qui opposent que le power center apportera des taxes, elle réplique que «rien ne se perd rien ne se crée». Elle est convaincue que d'autres commerçants souffriront et devront fermer à la suite de l'arrivée du géant suédois et des commerces qui s'y grefferont. «Ce n'est pas un modèle d'économie durable. L'avenir est aux commerces de gabarit moyen», a-t-elle soutenu.



– Avec la collaboration de Stéphanie Martin