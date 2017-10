Labeaume promet des terrains de basket, un skatepark intérieur et des piscines chauffées

Équipe Labeaume s’engage à construire cinq nouveaux terrains de basketball éclairés le soir, un skatepark intérieur et à chauffer l’eau de toutes les piscines extérieures d’ici trois ans si elle est reportée au pouvoir.



Accompagné de plusieurs membres de son équipe, le maire sortant Régis Labeaume en a fait l’annonce lors d’un point de presse, jeudi matin, sur le terrain de basketball du parc Gérard-Marchand dans Limoilou.



La Ville compte actuellement 111 terrains de basket «de qualité inégale» sur son territoire. Outre les cinq nouveaux qui s’ajouteront, Régis Labeaume promet d’en rénover onze autres pour répondre à une «demande évidente».



«Ce matin, on va faire plaisir à bien des jeunes. J’avais promis aux jeunes que je m’occuperais des terrains de basket quand je faisais le tour des écoles alors ce matin, je livre», a-t-il déclaré.



Le maire sortant dit également répondre à la demande qu’on lui fait depuis plusieurs années pour aménager un lieu intérieur pour la pratique du skateboard, plus grand que le skatepark intérieur de la Côte d’Abraham.



Il se donne un an après une éventuelle réélection pour désigner le lieu. «On va leur trouver une place et on va l’organiser pour que ça soit trippant et que l’espace soit suffisamment vaste pour faire du BMX et si c’est possible du patin à roulettes.»



Piscines chauffées



Quand aux piscines chauffées, «ça a l’air de rien mais je peux vous dire que les gens vont adorer», a-t-il clamé. «Là, on a 37 piscines extérieures à Québec. On en a 15 qui sont chauffées et 22 qui ne le sont pas. À terme, d’ici trois ans, elles vont toutes être chauffées», a-t-il promis.



M. Labeaume pas chiffré le montant des investissements requis mais il s’engage à le faire d’ici la fin de la campagne électorale. Questionné sur l’état lamentable de plusieurs terrains de baseball à Québec, il a laissé sous-entendre qu’il pourrait y avoir d’autres annonces à saveur sportive d’ici la fin de la campagne qui est encore «jeune».