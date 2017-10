La troisième saison des Pays d’en haut n’est attendue qu’en janvier, mais Donalda, Séraphin, Alexis et compagnie savent déjà qu’ils reprendront du service pour une quatrième.

« On vient d’en avoir la confirmation. Et les tournages vont se tourner à l’automne et à l’hiver, plutôt qu’au printemps et en été. Ça va vraiment changer l’ambiance », annonce une Sarah-Jeanne Labrosse déguisée en licorne pour la première du film Mon Petit Poney, mercredi après-midi au cinéma Starcité de Montréal.

Les cinéphiles qui attendent impatiemment les nouveaux épisodes auront droit à plusieurs surprises, selon elle. L’auteur Gilles Desjardins se serait bien éloigné des grandes lignes bien connues de l’histoire classique.

« Les gens pensent qu’ils connaissent l’histoire et le destin de Donalda. Mais ils n’ont aucune idée de ce qui les attend », avance la comédienne.