OTTAWA | Le gouvernement libéral est autant responsable du fiasco Phénix que son prédécesseur pour ne pas avoir testé son logiciel avant de le lancer, laisse entendre un rapport publié jeudi qui vise à examiner ce qui s’est mal passé.

Le gouvernement du Canada n’a pas mis à l’essai le système Phénix avant de le mettre en place, en février 2016, sous le gouvernement libéral.

Cela fait partie des leçons que devrait apprendre le gouvernement de ce scandale de gestion publique, selon le rapport.

«[On doit] lancer [une] toute nouvelle solution technologique seulement après l’avoir soumise à des essais complets au moyen de simulations complètes basées sur des situations réelles, et ce, à l’aide d’un large échantillon d’utilisateurs réels. De plus, le lancement ne devrait pas se faire [à moins que] tous les doutes liés à sa réussite ont été traités et vérifiés de manière indépendante», peut-on lire.

Des problèmes divers liés au système Phénix ont ensuite mené à un chaos dans la paye de milliers de fonctionnaires fédéraux, ce qui continue à ce jour. On estime qu’un fonctionnaire fédéral sur deux est actuellement mal payé.

Le rapport préparé de manière indépendante par le consultant Goss Gilroy Inc. a été commandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor au coût de 165 000 $, montant qui s'ajoute aux 142 M$ investis pour régler Phénix.