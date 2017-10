Le projet de loi 141 reçoit un accueil mitigé

Le projet de loi 141 visant à améliorer l’encadrement du secteur financier déposé jeudi par le gouvernement Couillard reçoit un accueil pour le moins mitigé, certains groupes craignant que cela n’affaiblisse les protections dont jouissent les consommateurs québécois.

Comme promis et avec quelques années de retard, les libéraux ont présenté jeudi cette mesure qui accordera de nouveaux pouvoirs à l’Autorité des marchés financiers (AMF), faisant ainsi disparaître la Chambre de la sécurité financière (CSF) et la Chambre de l’assurance de dommages. Le projet de loi encadre aussi la vente d’assurances par internet et les courtiers hypothécaires, entre autres mesures.

L’AMF a actuellement le mandat d’encadrer les cabinets de services financiers, tandis que la CSF surveille ceux qui y travaillent. Pour «mettre fin» aux dédoublements, Québec propose maintenant de fusionner ces deux rôles.

Le projet de loi, extrêmement volumineux, fait pas moins de 488 pages.

Sans avoir pu prendre connaissance de l’ensemble des mesures prévues, Option consommateur met en doute l’approche gouvernementale visant à faire disparaître les deux chambres. Dans un rapport sur la question formulé il y a deux ans, le groupe s’opposait déjà à l’idée «voulant que le fardeau réglementaire actuel est trop grand et qu’il est possible de l’alléger tout en maintenant un encadrement adéquat de la distribution des produits et services financiers».

Même son de cloche du côté des deux chambres, qui se démènent pour leur survie. Dans des déclarations qui tranchent avec leur réserve habituelle, elles soutiennent que les consommateurs risquent de perdre au change.

«Nous avons déployé des ressources énormes au cours des 20 dernières années pour maintenir la confiance des citoyens envers le secteur financier. Il ne faudrait pas que cet acquis soit diminué par une refonte précipitée de la législation,» affirme la présidente et chef de la direction de la CSF, Me Marie Elaine Farley, et ce même si cela fait plusieurs années que la réforme est en branle.

«Beaucoup d’idées ont été véhiculées [...] par ceux et celles qui souhaitent une loi plus permissive et moins contraignante. À qui profiteront les nouvelles dispositions? Les Québécois méritent d’avoir l’heure juste.»

De son côté, sans surprise, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui compte plusieurs PME du secteur financier parmi ses membres, voit d’un bon œil la nouvelle loi.

«Pour la suite des choses, comme dans toutes les autres sphères de notre économie, il est crucial que le gouvernement déploie une approche fondée sur les principes de réglementation intelligente ainsi que sur une démarche d’allègement réglementaire facilitant la vie des PME. C’est d’ailleurs à travers ce prisme que nous analyserons plus en détail le projet de loi 141 et que nous formulerons nos commentaires et recommandations à la commission parlementaire chargée de l’étudier», a conclu Martine Hébert.