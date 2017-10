L’équipe de Constantin se méfie des Renards

Le Rouge et Or de l’Université Laval est convaincu de retrouver une équipe du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke améliorée comparativement au premier match de la saison entre les deux formations.

« Ils ressemblent plus à Sherbrooke qu’en début de saison, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin, dont la troupe avait signé un gain de 40-5 le 26 août. Ce n’est pas un adversaire qu’on prend à la légère et la préparation est sérieuse. Ils ont une bonne défensive et leur quart-arrière [Alexandre Jacob-Michaud] gagne en expérience, ce qui permet de développer le système de jeu.

« Ce match est très, très important pour garder la cadence dans la course au premier rang, d’ajouter le pilote lavallois. Sherbrooke mise sur une ligne offensive physique et expérimentée avec un bon groupe de porteurs qui ont des styles différents. »

Encore du travail à faire

Acquise samedi dernier à Concordia, la première victoire a enlevé un poids sur les épaules des Renards. « Nous n’avons jamais douté que nous étions capables de rivaliser et de battre de très bonnes équipes, a assuré l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte, mais la victoire nous enlève de la pression. On est toutefois loin d’avoir atteint notre objectif. Il nous reste beaucoup de travail à faire.

« Cela a fait du bien de mettre 30 points et on aurait pu en mettre plus, mais il faut comprendre que c’est un processus et qu’un système offensif ne se bâtit pas du jour au lendemain, de poursuivre Lecompte. On n’a pas apporté de grands changements, mais l’exécution et la compréhension sont meilleures. »

Lecompte note une différence importance comparativement au premier match. « C’était la semaine un du calendrier et on n’avait jamais coaché ensemble, a-t-il rappelé. On doit se donner la chance de faire des erreurs et de s’améliorer. On a trouvé la place de chacun et on travaille ensemble. »

Le Rouge et Or souhaite connaître plus de succès au sol.

« On veut mieux courir et ça va être un bon défi contre un bon front défensif, a indiqué Constantin. Ce n’est pas la première saison que nous avons des problèmes par la course en début de saison. Nous avons tous les éléments pour connaître du succès. Ils doivent penser moins et pousser plus. Comme pour une voiture, les cylindres doivent tous fonctionner en même temps. J’espère que ça va débloquer, comme ce fut le cas pour la ligne défensive la semaine dernière avec les sacs. »

Sur gazon naturel