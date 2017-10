Les duchesses du Carnaval 2018 dévoilées

Le Carnaval de Québec a mis fin au suspense jeudi en dévoilant les sept duchesses qui seront ses ambassadrices pour l’édition de 2018.

Les heureuses élues, âgées de 18 à 27 ans, auront pour mission de représenter leur duché et de faire la promotion de la fête hivernale, en plus de s'impliquer dans la vente des bougies au profit de causes sociales.

L’annonce a été faite en début de soirée à Laurier Québec en présence de Josée Turmel, Duchesse de Frontenac en 1990 et présidente du jury et de Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval.

«La lutte a été chaude!» a lancé Bonhomme Caranaval avant de révéler qui, des 14 finalistes, avaient été retenues.

Le travail des duchesses s’amorcera dès vendredi. Elles doivent préparer leur mission à Paris prévue à la fin du mois d’octobre, où les elles présenteront le Carnaval auprès de l’industrie du voyage et vanteront la région de Québec comme destination touristique.

Les sept duchesses du Carnaval 2018

Jeanne Cinq, Duchesse de Beauport — 18 ans, étudiante en sciences de la nature ;

Samantha-Kim Cantin, Duchesse de Charlesbourg — 22 ans, étudiante en communication publique ;

Marie Turcotte, Duchesse de La Cité—Limoilou — 23 ans, étudiante en administration des affaires (BAA) et agente en assurance de dommages ;

Vanessa Tremblay, Duchesse de La Haute-Saint-Charles — 27 ans, ambulancière paramédicale ;

Dominique Doucette, Duchesse de Lévis — 22 ans, spécialiste en recrutement ;

Marilyn Bariault, Duchesse des Rivières — 25 ans, conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective ;

Marie-Ève Sévigny, Duchesse de Ste-Foy–Sillery–Cap-Rouge — 20 ans, étudiante en droit.

