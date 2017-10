L'Impact poursuit son implication auprès des jeunes

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Impact de Montréal organisait jeudi un tournoi de «footgolf», au Club de Golf St-Raphaël.

Une occasion unique pour les participants de côtoyer les joueurs de l’Impact tout en posant un beau geste.

Le concept, c'est de jouer au golf... mais avec des ballons de soccer. Le terrain a été aménagé spécialement pour l'occasion. Grâce au tournoi, 35 000 $ ont été amassés. Ces dons serviront à organiser des activités afin d'améliorer la qualité de vie des enfants provenant de milieux défavorisés.

«La fondation est toute jeune et déjà on a donné beaucoup d'argent dans notre arrondissement, Hochelaga-Maisonneuve. C'était important pour nous de venir en aide aux organismes qui sont près de nous», a expliqué Richard Legendre, vice-président exécutif, Opérations Soccer et Stade Saputo.