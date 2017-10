Le miel contaminé aux pesticides

Le miel nord-américain, y compris le miel québécois, est le plus contaminé aux pesticides néonicotinoïdes au monde, d’après une analyse internationale qui s’inquiète de l’effet cumulatif sur la santé.

Les néonicotinoïdes sont les pesticides les plus répandus au monde. Depuis quelques années, scientifiques et apiculteurs les accusent de décimer les colonies d’abeilles et de menacer la santé humaine.

Jamais toutefois ces substances n’avaient été pistées dans le miel à une si grande échelle: 198 échantillons provenant de 80 pays, répartis sur tous les continents.

Les chercheurs suisses, qui ont mené l’enquête tout juste publiée dans la prestigieuse revue Science, ont constaté que 86 % des échantillons nord-américains sont contaminés, contre 57 % en Amérique du Sud et 79 % en Europe. Mondialement, les trois quarts des miels de la planète sont touchés.

Loin de se démarquer, les quatre échantillons québécois contiennent la trace de deux à quatre néonicotinoïdes. Bien que représentatif de la population mondiale, le nombre d’échantillons au Québec est cependant faible et appelle à une investigation de plus grande envergure localement.

Santé humaine

Se voulant rassurant, l’auteur principal de l’étude, Edward Mitchell, de l’Université de Neuchâtel, souligne que «selon les normes en vigueur, la très grande majorité des échantillons étudiés ne posent pas de souci pour la santé des consommateurs».

Néanmoins, son équipe s’inquiète de l’exposition chronique et cumulative aux néonicotinoïdes. «Les aliments transformés sont particulièrement problématiques», souligne la biologiste Madeleine Chagnon, professeure associée à l’Université du Québec à Montréal.

Pour Louise Hénault-Éthier, de la Fondation David Suzuki, cette recherche doit inciter l’Agence canadienne d’inspection des aliments à intégrer l’analyse des néonicotinoïdes dans ses protocoles.

Agriculture

Alexandre Aebi, coauteur de l’étude suisse et chercheur-apiculteur à l’Université de Neuchâtel, estime que le portrait nord-américain est «le reflet des pratiques agricoles».

Mme Chagnon ajoute que le climat nordique joue en faveur des pesticides. «Au Canada, le froid ralentit tous les processus biologiques, y compris la dégradation des pesticides dans le sol», explique-t-elle. Les néonicotinoïdes appliqués au printemps s’ajoutent donc à ceux de l’année précédente qui ont été conservés dans le sol par le froid.

Les premières victimes sont les abeilles, car en plus d’être exposées à ces substances dans l’environnement, le miel contaminé qu’elles produisent est essentiel à leur alimentation.