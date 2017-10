Nouvelle routine matinale pour les Remparts... sauf à Halifax!

HALIFAX | À l’exception des lendemains de longue balade en autocar, les joueurs des Remparts de Québec seront soulagés des séances d’entraînement matinales durant la saison le matin des matchs, une nouvelle approche dont Philippe Boucher s’est inspiré de ses pairs.

À LIRE AUSSI: Séjour dans les Maritimes: un gros test pour les Remparts

Boucher et ses homologues de la LHJMQ ont constaté que la compression du calendrier en 2016-2017 avait pesé lourd sur la fatigue des joueurs au terme de la campagne. Les Remparts étaient encore l’une des rares formations à se prévaloir d’une préparation sur patins en matinée alors qu’ils jouaient en soirée.



Ce ne sera désormais plus le cas, sauf lors de situations exceptionnelles, comme ce matin où toute la bande de Québec pourra se délier les jambes sur la patinoire du Scotiabank Centre après s’être tapée une dizaine d’heures en autocar pour se rendre à Halifax. Les Remparts se mesureront aux Mooseheads en soirée en lever de rideau de leur éreintant voyage dans les Maritimes de trois matchs en autant de jours.



«L’an passé, les deux semaines environ qu’on a enlevées en commençant plus tard, ça a frappé plusieurs équipes comme une tonne de brique le fait de pratiquer moins et d’avoir plus de matchs en semaine.

«Au repêchage, j’ai parlé à plusieurs DG et entraîneurs, et on a tous fait le même constat. J’en ai aussi parlé à Steve Bélanger, notre thérapeute, en ce qui a trait au repos et ça donnera plus de repos à nos joueurs. Puis, ça permettre à nos jeunes d’aller à l’école les matins des matchs à la maison», a expliqué le grand patron des opérations hockey des Diables rouges en direction de la capitale néo-écossaise.



Capitaine impatient

À l’instar du paternel, qui se disait la veille du départ impatient de voir comment son équipe allait réagir devant les talentueux patineurs des Mooseheads, le capitaine Matthew Boucher s’est montré excité en vue de ce premier duel de la fin de semaine. Si Québec est parfait (4-0) à date, Halifax a offert du jeu tout aussi inspiré depuis l’ouverture de la campagne en ayant remporté quatre de leurs cinq première sorties.



«Ce sera les meilleurs tests auxquels on aura fait face cette saison. Les Mooseheads ont beaucoup de talent. Cela dit, on va y aller un match à la fois, mais on a hâte. On a montré de belles choses sur la route jusqu’à maintenant. Ce n’est pas par rapport à ce qu’ils feront, mais par rapport à ce que nous ferons [qui fera la différence]», a raconté le vétéran de 20 ans.



Sans parler d’objectif pour ce voyage, le numéro 92 est catégorique sur les chances de son club contre Halifax, Charlottetown et Bathurst. «On est mieux préparés que par les années passées et je pense que ça peut porter ses fruits durant la fin de semaine.»

En vitesse

Si Gabrielle Villeneuve et Thomas Caron n’affronteront pas les Mooseheads, vendredi soir, Philippe Boucher a laissé entrevoir qu’ils soient insérés dans l’alignement à un moment donné durant le voyage. «Et ça va dépendre aussi comment se comportera Braeden Virtue», a-t-il ajouté.

Les Mooseheads ont attiré une moyenne de 6566 spectateurs à leurs deux premières rencontres devant leurs partisans...

Partis à 7h du Centre Vidéotron, les Remparts ont posé le pied à Halifax autour de 19h, décalage de l’Atlantique inclus! Il aura fallu pratiquement autant de temps se rendre à Lévis qu’à Rivière-du-Loup une fois avoir digéré le trafic.