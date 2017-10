Pédaler pour l’éducation

Le vélothon annuel de l’école Pointe-Lévy de la Commission scolaire des Navigateurs (lancé il y a quelques années par Mireille Jean) se tient aujourd’hui, de 9 h à 21 h, aux Galeries Chagnon de Lévis (mail Sports-Experts). Une portion des profits de l’activité sera remise à la Fondation pour l’éducation de l’école Pointe-Lévy qui a pour mission de contribuer à l’avancement de l’éducation des élèves au Burkina Faso. Allez les encourager !

Par ailleurs, Jean St-Gelais, président et chef de la direction de La Capitale groupe financier, a accepté la présidence d’honneur du cocktail musical au profit de la Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) qui se tient ce soir, dès 17 h 30, en présence du maire de Québec Régis Labeaume, dans le grand hall du pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec.

Libre et Pétillante

Le 3e Cocktelle (Libre et Pétillante) au profit de la Fondation Lise Watier, tenu le 28 septembre dernier au Capitole de Québec sous la présidence d’honneur de Claude Sirois, président, Centres commerciaux, Ivanhoé Cambridge, a réuni près de 350 convives et a permis d’amasser l’importante somme de 105 000 $ nets. Cette somme servira à financer le nouveau programme s’Entreprendre de la Fondation Lise Watier qui permet de stimuler la fibre entrepreneuriale et d’encourager l’éducation chez les femmes dans le besoin, en leur offrant des formations concrètes et un accompagnement personnalisé afin de les outiller vers l’autonomie financière. Sur la photo, Claude Sirois et Lise Watier.

50 ans de mariage

Francine Pépin et Urgel Morin (photo), de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome), célèbrent aujourd’hui (5 octobre) leur 50e anniversaire de mariage. Leurs 3 enfants (Lily, Doris et Sylvain) de même que leurs 7 petits-enfants leur souhaitent beaucoup de bonheur et les félicitent.

Vendanges

La famille de Jocelyn Boily, de Québec, a procédé il y a une dizaine de jours aux vendanges de leurs vignes, et ce, pour la 7e année consécutive. Sur la photo de gauche, on aperçoit Ian, Édouard, Hugo et Émy récoltant les raisins et sur l’autre, Édouard et Émy écrasant une partie de la récolte de rouge, vert et bleu.

Anniversaires

Annie Champagne (photo), directrice marketing Groupe Voyages Québec... Kate Winslet, actrice britannique (Titanic) 42 ans... Nicolas Fontaine, skieur acrobatique québécois, 47 ans.... Patrick Roy, ex-entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado (LNH), 52 ans... Mario Lemieux, propriétaire des Penguins de Pittsburgh (LNH), 52 ans... Jean Perron, entraîneur-chef du Canadien (1985-1988) et des Nordiques (1988-1989), 71 ans.

Disparus

Le 5 octobre 2016. Michel Pageau (photo), 75 ans, fondateur du Refuge Pageau pour la faune à Amos en Abitibi... 2015. Henning Mankell, 67 ans, romancier et dramaturge suédois (l’inspecteur Kurt Wallander)... 2014. Richard Latulippe, 69 ans, président du magasin Latulippe Inc., de Québec... 2011. Steve Jobs, 56 ans, entrepreneur et informaticien américain, cofondateur d’Apple.