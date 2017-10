Plainte au DGE: Équipe Labeaume devra payer pour un point de presse partisan à l’hôtel de ville

Équipe Labeaume avait le droit d’utiliser un local de l’hôtel de ville pour un point de presse partisan en campagne, mais elle devra payer la Ville de Québec pour sa location et l’inscrire dans ses dépenses électorales, tranche le DGE.

À LIRE AUSSI: Québec 21 dépose une plainte pour un point de presse à l'hôtel de ville

Dénonçant l’utilisation des ressources de la Ville en pleine campagne électorale, Jean-François Gosselin avait annoncé que son parti, Québec 21, avait porté plainte au directeur général des élections du Québec le 28 septembre dernier.



La réponse du DGE n’a pas tardé. Dans une lettre dévoilée par le parti, jeudi, l’avocat Benoît Coulombe du Bureau des plaintes conclut que le point de presse convoqué à l’hôtel de ville par le bras droit de Régis Labeaume, Jonatan Julien, constitue une dépense électorale et que celle-ci devra apparaître noir sur blanc dans le rapport de dépenses d’Équipe Labeaume.



«Nous avons effectué les démarches requises auprès du Parti Équipe Labeaume afin de s’assurer que les coûts relatifs à la tenue de la conférence de presse du 26 septembre 2017 [seront] facturés et acquittés par le parti, et ce, à même le fonds électoral sous la responsabilité de l’agent officiel», peut-on lire.



«De même, un suivi sera effectué lors de la production du rapport de dépenses électorales du Parti Équipe Labeaume afin de vérifier que les dépenses relatives à la tenue de la conférence de presse sont inscrites au rapport avec les pièces justificatives requises», ajoute-t-on.



Au lendemain du point de presse de M. Julien, le maire sortant Régis Labeaume avait fait son mea-culpa et avait reconnu l’«erreur» du parti. «On n’aurait pas dû. C’est une erreur de bonne foi. On ne le fera plus, tout simplement. On est désolés», s’était-il excusé.



Équipe Labeaume a demandé à la Ville de produire une facture pour la location du local et entend se conformer à la décision du DGE.