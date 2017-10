Rares révélations du commandant Piché sur le vol TS236

Il a beau avoir raconté l’histoire du vol TS236 mille fois, le commandant Robert Piché s’est livré comme jamais au cours d’une longue entrevue à quelques heures de son dernier vol commercial.

Au milieu de Pizza della Repubblica à Rome samedi soir, le commandant y est allé de révélations très personnelles, rarement entendues venant de lui.

«Faut pas oublier, moi aussi, j’ai eu peur de mourir. J’étais peut-être le premier à voir la possibilité de mourir dans cet avion-là. Pis en plus, c’est moi qui avais les commandes de ces 305 personnes-là. C’est toute une responsabilité.»

«Là, tu penses à ta propre mort, mais il ne faut pas que tu y penses parce que c’est toi le commandant! Tu sais que le pire peut arriver. J’ai passé à travers les mêmes émotions que les passagers.»

«Les médecins m’ont dit que j’ai ressenti le maximum d’adrénaline qu’un être humain peut supporter.»

Le 24 août 2001, le commandant Robert Piché et le premier officier Dirk de Jager ont accompli un atterrissage d’urgence qualifié «de plus grand exploit aéronautique des 50 dernières années» par l’ALPA, l’Association des pilotes de ligne.

Peu de gens s’en souviennent, mais juste avant l’atterrissage fatidique à l’aéroport de Terceira, une île de l'archipel des Açores, le commandant Piché a eu l’audace d’effectuer un virage à 360 degrés... sans aucun moteur. Aujourd’hui, il explique pourquoi.

«Ça, c’était pour calmer mon premier officier. Je ne voulais pas le faire. Mais il n’arrêtait pas de dire que j’étais trop haut, trop vite... trop haut, trop vite.»

«J’avais peur qu’il saute sur les commandes. J’étais inquiet. Si on se chicane pour les commandes, on va peut-être crasher. Je vais lui faire un 360...»

Le commandant avait ensuite freiné sa descente en effectuant des virages en «S» avec son Airbus A330. C’était, en réalité, un vieux réflexe.

«Ça, c’est une pratique que j’avais faite à Air Gaspé quand j’étais jeune commandant. Je me suis mis dans la même position. C’est ça, l’expérience...»

Et quand l’avion avait finalement touché le sol, à 370 km/h, il avait rebondi avant de retomber 550 mètres plus loin sur la piste.

Aujourd’hui, 16 ans plus tard, le commandant Piché avoue avoir eu peur que l’appareil ne supporte pas le choc.

«On ne pouvait pas rebondir une autre fois. On aurait risqué de tomber sur une aile. La roue de nez n’aurait peut-être pas résisté. Il fallait que ça arrête... pis ça a arrêté», a-t-il dit, sourire en coin.

Sous la force de l’atterrissage brutal, des pneus de l’avion avaient éclaté. Le frottement du métal sur la piste avait été si intense que de profonds sillons s’étaient formés. L’aéroport de Terceira avait dû cesser ses opérations durant quelques jours, le temps de réparer les dégâts.

«Sully» souhaite bonne retraite au commandant Robert Piché

Quelques semaines avant que le commandant Robert Piché effectue son dernier vol commercial, l’équipe de J.E. a eu l’idée de demander à un autre célèbre pilote de lui rendre hommage.

Chesley Sullenberger, surnommé «Sully», celui qui était parvenu à poser son Airbus A320 au milieu du fleuve Hudson à New York, au mois de janvier 2009, a accepté d’enregistrer un message vidéo à l’intention de son collègue canadien.

«Sully» a demandé à l'équipe de J.E., émission diffusée à TVA et à LCN, des conseils pour être certain de bien prononcer le prénom «Robert» avec l’accent français. Il tenait à souhaiter une bonne retraite à son confrère d’Air Transat.

«Tu as fait quelque chose que peu de pilotes ont dû faire: affronter un défi soudain, inattendu, le plus grand d’entre tous, lorsque toi et ton premier officier Dirk de Jager avez réussi un atterrissage sans moteur. J’espère que tu profiteras du prochain chapitre de ta vie. Je te souhaite la meilleure des chances dans tes nouvelles aventures», dit M. Sullenberger dans la vidéo, avant d’ajouter «Bonne chance» en français.

Le 15 janvier 2009, le vol 1549 du transporteur US Airways (depuis fusionné à American Airways) avait connu de graves difficultés juste après le décollage. L’avion avait percuté un banc de bernaches.

L’impact avait entraîné l’arrêt soudain des deux moteurs.

À la surprise de tous, y compris des contrôleurs aériens new-yorkais, le capitaine Sullenberger avait calmement annoncé à la tour de contrôle qu’il allait poser son avion... sur l’eau.

Un autre vol plané qui, à l'instar de celui du commandant Piché, s’était bien terminé. Tous les passagers et membres d’équipage du vol 1549 ont en effet survécu. Un film de Clint Eastwood sorti l’an dernier relate cette mésaventure et c’est Tom Hanks qui campe le personnage de M. Sullenberger.

L’équipe de J.E. a présenté la vidéo au commandant Piché à peine 20 minutes avant son décollage de Rome, en Italie, pour son dernier vol commercial.