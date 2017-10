Remaniement et commission maudite

Philippe Couillard est dans le trouble avec sa commission maudite. Ou sa maudite commission, c’est comme vous voulez.

Devant la gigantesque gifle encaissée dans le comté de Louis-Hébert lundi, et suite aux propos de quelques braves députés de son docile caucus, le PM a entrouvert la porte à un recul. Soudainement, la problématique du racisme profondément ancré au Québec n’apparaît plus autant problématique. Lorsqu’il y a comme une odeur de défaite électorale qui envahit les officines libérales, les priorités changent.

Mais monsieur Couillard ne peut pas perdre la face non plus. Il y a des groupes représentant une multitude de communautés culturelles (oui, une clientèle libérale, comme par hasard) qui se sont mobilisés et qui réclament la tenue d’une commission.

Alors, que faire?

Garder le cap? Présenter une version édulcorée? Reculer sur toute la ligne?

À la lumière de discussions que j’ai eues avec certains membres du caucus libéral au cours des derniers jours et en me basant sur mes expériences personnelles en politique, j’en suis venu à établir le scénario parfait. Je ne dis pas que c’est ce qui se passera. Mais c’est un scénario qui serait idéal selon moi.

Allons-y assez succinctement.

Le premier ministre procédera à un remaniement ministériel. C’est devenu une évidence.

La ministre de l’Immigration, Kathleen Weil, peine à défendre le dossier de la Commission sur la discrimination et le racisme. Il revient trop souvent au PM lui-même à gérer ce dossier, ce qui n’est jamais bon signe.

Il pourrait donc dégommer madame Weil et nommer une nouvelle personne à ce ministère. De préférence, une nouvelle figure possédant un fort potentiel.

Lorsqu’un ministre est nommé, il se voit remettre par le chef du gouvernement une lettre-mandat. Ce sont les grandes lignes de celle-ci que le PM lit lorsque les ministres sont assermentés au Salon Rouge. On y retrouve les missions que le ministre devra mener à terme dans le cours de son mandat.

Ce sont des grandes orientations qui guideront un ministre et les gens de son ministère.

Le nouveau ou la nouvelle ministre de l’Immigration pourrait y voir inclure une phrase qui ressemblerait à ceci: « Dans le cadre de votre mandat, vous aurez la responsabilité de vous pencher les questions relatives à la discrimination et au racisme. Vous proposerez des pistes de solutions qui refléteront les préoccupations des différentes communautés culturelles et qui permettront de consolider notre statut de nation accueillante et tolérante... »

C’est joli, non?

Résumons:

Vous changez de ministre. Vous annulez la commission et vous donnez le mandat au nouveau ministre de faire table rase et de revenir avec quelque chose de plus consensuel.

Philippe Couillard ne perdrait pas la face et se donnerait la chance de mettre cette controverse, qui s’apparente à une gomme collée à une semelle de chaussure, derrière lui.



Potins de remaniement

Je jouerai au jeu des grandes prédictions sous peu mais, en terminant, je vous partage quelques observations et évidences quant au remaniement à venir.

- Il est imminent.

- Gaétan Barrette devrait demeurer au ministère de la Santé.

- Robert Poëti réintégrera le conseil des ministres.

- Véronique Tremblay obtiendra un ministère junior pour faire plaisir à la région de Québec.

- Le jeune député de Pontiac, André Fortin, accédera au Saint des saints. « On le voit dans notre soupe », m’a-t-on dit en haut lieu.

- La nouvelle députée de Verdun, Isabelle Melançon, est un autre choix logique. Reste à voir si les aléas de la représentation géographique pourraient lui nuire.

- Le whip en chef Stéphane Billette pourrait fort bien être récompensé pour sa loyauté.