Rendez-vous gastronomique de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge de Québec, dont la mission est de venir en aide aux personnes touchées par des urgences ou des catastrophes, en tout lieu et en tout temps, recevra les profits de la 21e Expérience gastronomique qui se tient vendredi soir, dès 17 h 30 (cocktail), au Fairmont Le Château Frontenac sous la coprésidence d’honneur de Christine Dufour, présidente, Groupe Sinisco, et de Denis Dubois, président et chef de l’exploitation, Desjardins Groupe d’assurances générales. Cette expérience gastronomique, le plus important événement de financement de la Croix-Rouge à Québec, sera menée par sept chefs cuisiniers de Québec qui mettront à profit leur talent et leur créativité afin de concocter un repas unique. Renseignements : 418 648-9066.

Tout-Près depuis 30 ans

Photo courtoisie

Conrad Nadeau et Roland Bélanger (photo), les cofondateurs du Dépanneur Tout-Près Inc., de Lévis, célébreront aujourd’hui, lors d’un 4 à 7, le 30e anniversaire de leur commerce, situé au 97, rue Wolfe, à l’angle de la rue Mgr Gosselin, à Lévis. C’est donc en 1987 que les deux compères achetaient ce commerce qui abritait une boucherie, un casse-croûte et une boulangerie, et ils l’ont rebaptisé Dépanneur Tout-Près pour ainsi conserver l’esprit d’un dépanneur proche des gens et ancré dans son quartier. Depuis, France Bélanger (la fille de Roland) a poursuivi la spécialité de la maison (le plus grand choix de bières sur la Rive-Sud) épaulée par son assistante Maryse Gagné, tout en offrant tous les produits et services d’un dépanneur ordinaire. Bon 30e à tout le monde !

50 ans

Photo courtoisie

Marie-Josée Boivin, qui habite Québec (Loretteville), fête ses 50 ans aujourd’hui. Après une carrière dans le monde du transport scolaire (Autobus Rowley), Marie-Josée s’est tournée, depuis une quinzaine d’années, vers celui de la petite enfance à titre d’éducatrice au CPE Au Vieux Berceau de Lac-Saint-Charles. Marie-Josée et son conjoint David Carré ; ses frères Stéphane et Éric (Nadine Martel) complètent cette famille tissée serrée des parents Lucille Vidal et Gaby Boivin.

Trains miniatures

Photo courtoisie

La Société de modélisme ferroviaire de Québec (SMFQ) tiendra tout le week-end de l’Action de grâce (jusqu’à lundi) son exposition annuelle à l’ouest de la gare de Sainte-Foy, tout près des voies ferrées du CN. L’exposition est ouverte de 10 h à 17 h. Les 60 membres de la SMFQ, dont Réjean Quirion, responsable du réseau à l’échelle miniature N, ont mis la dernière main aux préparatifs pour accueillir les visiteurs. Le prix d’entrée est de 5 $ par adulte et de 2 $ par enfant.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Gauthier (photo), spécialiste des produits Fiat et Alfa Romeo du Groupe JD, 46 ans... Alain Blanchet, président de LS Blanchet... Daniel Brière, ex-joueur de la LNH, 41 ans... Pierre-Alexandre Rousseau, skieur acrobatique québécois, 38 ans... Nicolas Peyrac, chanteur français, 68 ans... Ginette Ravel, chanteuse québécoise, 77 ans... Raymond Malenfant, homme d’affaires à la retraite, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 octobre 2016. Barbara Hagerman (photo), 73 ans, musicienne et lieutenant-gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard (2006-2011)... 2015. Billy Joe Royal, 73 ans, chanteur américain (Down in the Boondocks)... 2014. Marian Seldes, 86 ans, actrice américaine... 2013. Félix Rozen, 75 ans, peintre et sculpteur français... 2010. Colette Renard, 85 ans, chanteuse et actrice française.