Emmanuel Bilodeau deviendra bientôt papa pour une quatrième fois à l’âge de 53 ans. Avant l’arrivée de leur fille, attendue dans deux mois, le comédien et sa conjointe Édith Cochrane ont profité du « calme avant la tempête » pour s’offrir des vacances en Italie.

« Édith va super bien. Ça ne paraît quasiment pas qu’elle est enceinte tellement qu’elle en a dedans. Mais on n’a pas beaucoup marché, on a pris ça relax, disons », explique le comédien, croisé à la première du film Blade Runner 2049, mercredi soir.

Mais cette fois-ci, le papa de Philomène, 20 ans, Siméon, 10 ans, et Paul-Émile, 6 ans, compte aborder le retour aux couches d’une manière bien différente grâce à la « technique vietnamienne ».

« C’est d’utiliser les couches le moins souvent possible. Les enfants ne sont très heureux pas de couches. On essaie de voir les signaux pour les mettre sur les petits pots et les enfants deviennent propres plus rapidement », raconte-t-il.