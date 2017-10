S’attaquer aux criantes injustices fiscales, c’est de gauche

Justin Trudeau le gauchiste, qu’ils disent

La gauche a toujours eu le dos très large et est porteuse de toutes les calamités du monde ... Enfin, pour certains idéologues démagogues. Pour faire peur au monde, tout gouvernement qui met en place des politiques pour atténuer les déplorables inégalités économiques et sociales, comme abolir des mesures fiscales profitant qu’aux très riches ou pour investir un peu dans nos services publics délabrés, est tout de suite taxé de gauchiste, de socialiste et même de communiste par certains ténors asservis qui reçoivent alors toute l’attention des médias. Qu’on se le dise : l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux et certaines échappatoires d’évitement fiscal sont, dans les faits, des vols légalisés et institutionnalisés par des gouvernements inféodés à la classe dominante. Faut pas essayer d’atténuer les profondes inégalités économiques records décriées tant par le FMI, l’OCDE et la Banque Mondiale.

La gauche selon Konrad Yakabuski, chroniqueur au Devoir

Oui, je l’admets, j’ai sauté une coche à la lecture de la chronique du 20 septembre 2017 de Konrad Yakabuski parue dans Le Devoir et intitulée : «Une rentable guerre des classes». Pas seulement une lutte, les copains, mais une «guerre» des classes. Ayoye! En première page, le quotidien présente la délirante chronique ainsi : «La réforme fiscale du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, cache aussi une stratégie électorale vers la gauche». Justin Trudeau vise principalement seulement trois très graves échappatoires fiscales profitant aux nantis, et hop, Konrad le chroniqueur parle d’une «réforme fiscale» qui cache une «stratégie» qui tangue à «gauche». Il y a les Robin des Bois des pauvres et d’autres sortes de Robin Hood.

Abolir des pratiques fiscales injustifiables qui permettent à certains caïds économiques d’éluder l’impôt, comme les prétendus gains de capitaux, le fractionnement du revenu entre membres de la même famille et le report d’impôt à long terme sur des placements passifs est tout à fait normal pour un gouvernement sensé, même s’il est à droite. Justin Trudeau et même la première ministre de l’Ontario, madame Kathleen Wynne, ont eu le courage de le faire, alors que Carlos Leitao et Philippe Couillard font tout à fait le contraire.

Andy Blatchford de la Presse Canadienne l’a bien dit dans son article du 18 juillet 2017 : «Ottawa veut s’attaquer à certaines échappatoires fiscales». Et ces échappatoires fiscales ont un bien petit impact sur les recettes fiscales non encaissées par les gouvernements comparés aux milliards de dollars non perçus chaque année sur de grosses magouilles fiscales comme les paradis fiscaux, les options d’achat d’actions, l’incorporation abusive, le prix de transferts inter-compagnies, les régimes de retraite pour les patrons, les compagnies de gestion, etc. Justin Trudeau ne fait que s’attaquer à la pointe de l’iceberg fiscale et on dit alors qu’il est à gauche. Il aurait été traité de quoi s’il avait fallu qu’il ait le front de s’attaquer pour de vrai aux grosses vaches sacrées des cadors?

Trudeau ne fait rien contre les paradis fiscaux

«Année record pour l’argent envoyé au soleil» (Le Journal de Montréal, 7 décembre 2016). Le bureau d’enquête du Journal de Montréal (Jean-Nicolas Blanchet) a estimé qu’en 2015 les Canadiens ont envoyé 187 milliards$ dans les seuls paradis fiscaux situés dans les Antilles. Bah, y’a rien là! Et aussi : «Les entreprises canadiennes ont envoyé (en 2016) 231 milliards$ dans les paradis fiscaux» (Le Journal de Montréal (bureau d’enquête), 19 mai 2017).

Qu’à cela ne tienne, le gouvernement libéral de «gauche» de Justin Trudeau s’est refusé d’annuler certains traités fiscaux avec des paradis fiscaux notoires qui font que des compagnies canadiennes peuvent librement détourner allègrement des milliards en revenus dans les paradis fiscaux et rapatrier ces mêmes fonds au Canada sans payer une cenne noire d’impôts sur le revenu : «La Barbade restera un paradis» (Le Devoir, 27 octobre 2016). Qu’en pense Konrad Yakabuski du Devoir? Pourtant, un petit embargo des Occidentaux envers ces paradis fiscaux les éliminerait rapidement.

Le gauchiste ne fait rien contre les options d’achat d’actions

Il y a urgence à éliminer cette ignoble injustice liée aux options d’achat d’actions détenues par environ 8000 dirigeants de sociétés cotées à la Bourse et qui prive les gouvernements aujourd’hui d’environ un milliard de dollars par année en manque à gagner fiscal : «Options d’achat : un cadeau fiscal de 750M$(en 2014)» (Michel Girard chroniqueur économique, Le Journal de Montréal, 13 octobre 2015).

Une autre vache sacrée à des gens qui gagnent déjà des millions par année. Un milliard de dollars divisés par 8000 Canadiens dodus, ça fait un cadeau fiscal annuel, un transfert gouvernemental de 125 000$ l’an alloué à chacun d’entre eux qu’ils pourront placer en dessous du sapin de Noël. Les options d’achat d’actions sont de fait des salaires versés aux patrons, mais dont la moitié n’est pas imposable du tout puisque nos politiciens complices de cette arnaque considèrent ça comme un gain en capital. Le tâcheron qui lui se fait payer en chèque de paie fait que 100% de son émolument est imposable. Justin Trudeau n’abolit pas cette importante injustice fiscale, comme celle des paradis fiscaux et d’autres, mais ça ne change en rien sa nature structurelle de gauchiste stratégique.

Faut surtout pas ramener les REER à 10 000$ l’an

Ah ben non, même s’il y a peu de monde qui cotise dans son REER, faut surtout pas rabaisser la cotisation maximale annuelle à environ 10 000$ et augmenter les pensions de vieillesse des gouvernements même si les REER coûtent des milliards chaque année et laissent en plan des millions de Canadiens. En connaissez-vous beaucoup d’individus qui peuvent placer 26 000$ annuellement dans leur régime enregistré d’épargne retraite (REER) alors que plus de la moitié de la population gagne moins de 40 000$ l’an? Même que pour 2017 et 2016, l’histoire s’est répétée : «Sondage : peu de Canadiens cotiseront à des REER avant la prochaine date limite» et aussi : «Une année qui s’annonce décevante pour les REER?»(Le Devoir, 14 février 2017 et Le Journal de Montréal, 1er mars 2016).

Montrez le rapport d’impôt des assiégés fiscaux

C’est connu, les gras durs et les profiteurs du système font dans le chantage et jouent les gros bras quand on ose s’attaquer à leur «bacon» final. Écoutez, mes amis, comme je suis comptable agréé et que j’ai travaillé 6 ans dans des bureaux d’experts-comptables, dont trois chez Deloitte, j’ai eu à préparer des centaines de rapports d’impôt corporatifs et de particuliers. Alors, je mets au défi ceux qui chialent très fort et qui jouent aux victimes de m’amener leur rapport d’impôt, comme certains politiciens les rendent public. Je vais exécuter une vérification confidentielle (comme j’ai fait chez des compagnies) et s’ils paient vraiment beaucoup d’impôts sur le revenu (basé sur le revenu économique), je serai alors le premier à prendre leur défense. L’ex-ministre libéral des Finances, le fiscaliste Yves Séguin, viré par Jean Charest, avait déjà demandé aux propriétaires d’entreprises et aux professionnels qui se plaignent de ses politiques fiscales «astreignantes et suffocantes» de lui amener leur rapport d’impôt. Naturellement, aucune n’a osé.

Abolir l’incorporation des médecins payés par l’État

De plus, il est inconcevable que les élus aient permis aux toubibs, déjà grassement payés, de s’incorporer quand, dans les faits, ils sont employés de l’État et payés par lui. Alors ces médecins, afin de ne pas payer beaucoup d’impôts sur le revenu, se font payer des petits salaires par leur compagnie, en versant aux membres de sa famille même s’ils ne travaillent pas pour eux, font du report d’impôt en laissant l’argent dormir dans la compagnie. Et quand ils veulent en sortir un peu plus, ils vendent leur compagnie existante à une autre qu’ils détiennent bien évidemment. Ainsi, ils réalisent un gros gain en capital encore moins taxé. Trudeau veut mettre frein à ça et il se fait traiter de gauchiste stratégique et même de populiste. Si les médecins de l’État peuvent s’incorporer, pourquoi tous les employés du gouvernement n’auraient-ils pas le même droit comme les professeurs et les infirmiers : «Les médecins privent le fisc de 150 M$» (Le Journal de Montréal, 26 février 2016)?