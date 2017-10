Séjour dans les Maritimes: un gros test pour les Remparts

Les voyages forment la jeunesse, dit l’adage. Les Remparts seront servis à souhait en se déplaçant vers les provinces atlantiques dès jeudi matin où ils se mesureront à Halifax, Charlottetown et Bathurst.



À l’instar des Remparts, les Mooseheads connaissent un début de campagne du tonnerre, ayant remporté quatre de leurs cinq premières rencontres (4-1-0). Nul doute que cette future puissance du circuit Courteau sera la plus importante commande dont les Québécois auront été confrontés cette saison.



«Possiblement. C’est encore une jeune équipe. Il y a des soirs où tout va cliquer et d’autres soirs où ce sera plus difficile. On va espérer qu’avec notre jeu défensif et l’aspect physique qu’on peut amener, que ce soit une soirée plus difficile pour eux», a soutenu l’entraîneur Philippe Boucher au sujet du match de vendredi soir.



Et contrairement aux adversaires précédents des Diables rouges, les Orignaux présenteront un visage complet, un aspect qu’a rappelé avec justesse Derek Gentile. La défensive québécoise sera donc mise à rude épreuve par les Filip Zadina, Maxime Fortier et cie.



«Je crois que ce sera le premier alignement complet contre lequel on jouera. On a affronté des équipes qui étaient privées d’éléments clés depuis le début de la saison. Ce sera un test différent. C’est une jeune équipe talentueuse, et on doit s’ajuster ainsi qu’élever notre jeu d’un cran», a dit le natif de la Nouvelle-Écosse qui comptera lui aussi sur l’appui des membres de sa famille dans les gradins du Scotiabank Centre.



«On veut être solides défensivement. On veut patiner et on veut jouer avec la rondelle. On ne veut pas se défendre. On va essayer de jouer le même style de jeu. J’ai hâte de voir si on peut patiner avec eux. Halifax s’aligne pour être l’une des meilleures équipes pour plusieurs années», a renchéri Boucher.

En vitesse

Sous le coup d’une suspension de sept parties, le défenseur Christian Huntley accompagnera tout de même ses coéquipiers dans les Maritimes. Avec l’accord du patron, Huntley passera le week-end avec sa famille, lui qui est originaire de Halifax.

«C’est long, sept matchs, et dans ta carrière junior, tu as très rarement l’occasion de passer du temps avec ta famille. On va le faire suer à grosses gouttes vendredi matin avant de le laisser avec sa famille. Il nous rejoindra dans l’autobus à Bathurst», a expliqué Boucher.