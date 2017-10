[SONDAGE] Voici la nouvelle cohorte de nommés pour le Rock and Roll Hall of Fame

La liste courte d’artistes éligibles pour une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame a été annoncée tôt jeudi matin.

Parmi les dix-neuf candidats, ceux ayant amassé le plus de votes seront intronisés lors d’une cérémonie qui aura lieu à Cleveland le 14 avril prochain.

Un jury de plus de 900 musiciens, historiens et membres de l’industrie musicale auront jusqu’au 5 décembre pour voter pour les artistes qui, selon eux, méritent cet honneur. En plus du jury, les fans pourront aussi participer au processus de sélection en votant ici.

Pour être éligible à l'intronisation, vingt-cinq années doivent s'être écoulées depuis la sortie du premier album d’un artiste.

Neuf des dix-neuf candidats se retrouvent sur le bulletin de vote pour la première fois et deux en sont à leur première année d’éligibilité.

Selon vous, parmi les nommés, lesquels méritent d’être intronisés?

Bon Jovi Kate Bush The Cars Depeche Mode Dire Straits Eurythmics The J. Geils Band Judas Priest LL Cool J MC5 The Meters The Moody Blues Radiohead Rage Against The Machine Rufus Featuring Chaka Khan Nina Simone Sister Rosetta Tharpe Link Wray The Zombies