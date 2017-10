Un nouveau Fast & Furious s’en vient très bientôt

Fast & Furious sortira un neuvième film en 2020 et la date vient tout juste d’être dévoilée.

C’est le 10 avril 2020 que prendra l’affiche le neuvième chapitre de la saga Fast & Furious

Il sortira presque trois ans après The Fate of the Furious qui était arrivé en salle le 14 avril 2017.

On est déjà plus qu’impatient. Des chars et de l’action, on en mange.

D’ici le 10 avril 2010, il y a fort à parier qu’il y aura quelques fuites et nous les partagerons évidemment avec vous.

