Isle-aux-Coudres: une conseillère brigue la mairie et entend trouver un médecin

Conseillère municipale depuis 4 ans, Ginette Claude se lance dans la course à la mairie de L’Isle-aux-Coudres, contre l’actuel maire Dominic Tremblay qui brigue un 6e mandat. Si elle est élue, elle entend notamment tout mettre en œuvre pour dénicher un médecin dédié à l’île.

« Ce que je souhaiterais, c’est trouver un médecin prêt et intéressé à venir s’installer à l’île », affirme Ginette Claude. « S’il peut y avoir une équipe de médecins pour remplacer le médecin lors de ses absences et assurer une présence 7 jours sur 7 ce serait la solution optimale », ajoute la candidate qui fait de ce dossier sa « grande priorité ».

Mme Claude est conseillère municipale depuis 4 ans. Si elle est élue, elle entend notamment doter la municipalité d’une nouvelle caserne de pompiers répondant aux normes parasismiques, terminer la réfection du chemin des Coudriers et dénicher une aide financière pour entreprendre la phase 2 des travaux du réseau d’aqueduc et d’égout.

« Je veux aussi qu’on profite de la stratégie maritime 2030 pour développer des projets culturels touristiques d’envergure. On pourrait aussi tirer profit du sommet du G-7, alors que L’Isle-aux-Coudres pourrait devenir un endroit stratégique. »

« Je ne fais pas un enjeu là-dessus. On travaille le dossier, ça fait plusieurs mois. [...] Je suis très ouvert à ce qu’on ait des services à L’Isle-aux-Coudres, mais il y a différentes façons de le faire et on va voir cela avec le ministère », indique-t-il.