Villeneuve parmi les grands

Grâce à leurs succès mondiaux, Céline Dion et le Cirque du Soleil sont de grands ambassadeurs culturels pour le Québec depuis plusieurs années déjà. On peut maintenant dire la même chose du réalisateur Denis Villeneuve. La sortie de son nouveau film, l’excellent Blade Runner 2049, le propulsera à coup sûr parmi l’élite des cinéastes les plus en vue à Hollywood et sur l’ensemble de la planète cinéma.