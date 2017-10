Vol qualifié à Lévis: les suspects toujours recherchés

Un vol qualifié est survenu vers 23h55 mercredi soir, au bar le Jack Pot, dans le secteur de Pintendre, à Lévis.

«Deux individus, avec le visage couvert et munis d’armes de poing, sont entrés dans le bar et sont repartis avec une somme d’argent», indique Maxime Pelletier, porte-parole au Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).



Les suspects sont toujours en cavale.



Le bar est situé au 30-A, rue Jacques-Naud.



«Le montant volé n’est pas connu», poursuit le porte-parole.



Il n’y a pas eu de blessé lors de l’événement.



Des enquêteurs et le service d’identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux.