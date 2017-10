Zoom sur la photo

À l’ère de la photographie numérique, l’exposition Adieu la photographie ! nous remet en plein visage la beauté des anciens procédés et l’importance de la matérialité dans le processus photo. L’exposition, qui se déroule jusqu’en décembre à la Maison Hamel-Bruneau, rassemble le travail de 14 artistes qui se penchent sur la photo par toutes sortes de formes d’art.

Ce n’est pas nécessairement l’image qui importe dans cette exposition, mais le geste et le matériel derrière celle-ci. Les œuvres d’art et photos parlent de la photographie elle-même et des anciennes techniques.