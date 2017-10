ROY, Jean-Guy



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 4 octobre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Roy, époux de madame Michèle Forgues, fils de feu madame Angéline Labrecque et de feu monsieur Paul-Émile Roy. Natif de la paroisse St-Sauveur, il demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 8 octobre 2017, de 19h à 21h et le lundi 9 octobre 2017, de 10h à 12h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Simon (Sophie Fortin); ses petites-filles adorées Noémie et Coralie; sa sœur Colette (Magella Potvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forgues: Diane (Réal Michaud) et Gilles (Annie Verreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la pharmacie Lise St-Laurent pour leur écoute et leur soutien. Un remerciement au personnel du CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, tout particulièrement celui du 2e étage, pour leurs bons soins et leurs sourires. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi St-Augustin Inc, téléphone : 418 871-1232. Des formulaires seront disponibles sur place.