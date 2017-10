HOUDE, Denise



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 28 septembre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Denise Houde, feu Clément Perry, fille de feu dame Marie-Jeanne Arcan et de feu monsieur Henri Houde. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, à compter de 14h,. Les cendres seront déposées, par la suite au Mausolée du cimetière paroissial de St-Charles-Borromée. Elle était la mère de Nathalie (Ahmed Ouarzidini) et de Josée. C'est dans l'amour et l'espérance qu'elle a rejoint ses frères et sœurs: Fernand, Marie-Claire, Paul-Henri, Gilberte, Joseph Arthur, Denis et Jean-Marc. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Estelle Michaud, Georgette Desrosiers et Thérèse Poitras; les membres de sa belle-famille Perry, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Limoilou pour les soins prodigués, l'accessibilité et le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca ainsi qu'à la Fondation CERVO 2601, chemin de la Canardière, poste J-9000, Québec, Québec Téléphone : 418 663-5155 Site web : fondation@fondationcervo.com. Des formulaires seront disponibles sur place.