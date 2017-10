BOISSELLE, Yolande Allard



À l'Hôpital du Saint-Sacrement et entourée de ses proches, le 18 août dernier, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Yolande Allard Boisselle, fille de feu Pierre Allard et de feu Alexina Laroche. Elle était l'épouse de feu monsieur Armand Boisselle, avec qui elle a passé plus de 50 ans de sa vie, et la mère de deux filles (Linda et Marlène). Elle a aussi eu le bonheur d'être grand-mère d'une petite-fille (Marianne). Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auElle laisse dans le deuil sa fille Linda et son gendre Michel Mathieu, sa petite-fille qu'elle adorait Marianne (Pierre-Antoine Breton), sa belle-sœur Adrienne Gosselin (feu Charles-Édouard Allard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Les parents et amis qui désirent lui rendre un dernier hommage, sont invités à se joindre à la familleLa famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél. :418-525-4385