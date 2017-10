4e tour livrée en mars 2018

Quartier QB livrera en mars 2018 sa 4e et dernière tour, la tour William, de ce complexe qui comptera au total 684 unités locatives. Le promoteur M. Pierre Moffet et son équipe sont fiers d’avoir mené à terme ce complexe un an plus tôt que prévu. Quartier QB possède un supermarché au IGA au rez-de-chaussée et se démarque depuis déjà un an dans le secteur de Ste-Foy.

