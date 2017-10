5 suggestions italiennes à ne pas manquer

L’Italie est actuellement le plus gros producteur de vin au monde.

On y retrouve de la vigne dans toutes les régions et plus de 330 appellations d’origine contrôlées. J’aime les vins de ce pays pour leur diversité, mais aussi pour le plaisir de les marier à table. Je ne fais pas exception, puisque les Québécois consomment des vins italiens depuis des années et restent très fidèles à ces derniers. J’en ai dégusté plusieurs pour vous dans les dernières semaines, voici donc quelques favoris à ne pas manquer.

Winkl 2016

Photo courtoisie

Cantina Terlano, Alto Adige : Ce domaine, situé dans le Trentin Haut Adige, région au nord-est de l’Italie, fait parler de lui depuis quelques années pour la qualité de ses vins blancs, dont certains ont un potentiel de garde impressionnant. Si vous aimez le sauvignon blanc, ne manquez pas la cuvée Winkl, elle vous plaira à coup sûr. Ses notes de pêche et de menthe, sa texture ronde sans être lourde et sa finale tout en fraîcheur, en font un vin équilibré et très agréable. Si vous avez envie d’un vin d’apéritif de belle facture, vous ne vous trompez pas.

13,5 % Italie | Vin blanc | 28,00 $ | 2,3 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 12298625

Soave Classico 2016

Photo courtoisie

Pieropan : L’appellation Soave est située en Vénétie, à quelques kilomètres à l’est de la ville de Vérone. On y élabore des vins blancs à base du cépage local garganega. L’appellation est étendue et sa qualité est malheureusement inégale. Je vous propose donc de découvrir un des maîtres de la région : Pieropan. Ce vin aux notes de paille et de fruit blanc attaque en finesse. Sa texture est caressante et son acidité est modérée. Si vous aimez le pinot grigio, ce vin saura vous plaire et sera un compagnon parfait à un plat de pâtes aux fruits de mer.

12 % Italie | Vin blanc | 20,50 $ | 3,5 g/l

★★ | $$

CODE SAQ : 11027743

Chianti Classico 2016

Photo courtoisie

Poggerino : Situé dans l’aire d’appellation Chianti Classico, ce petit domaine familial d’une quarantaine d’hectares est travaillé de façon biologique. Issu entièrement du cépage sangiovese, le vin est fin et frais, aux notes de noyau de cerise, de prune et d’une petite pointe de réglisse. La bouche est élégante. Les tanins présents, mais fins. Si vous cherchez un compagnon à votre premier braisé de l’automne, ce sera parfait.

13,5 % Italie | Vin rouge | 25,95 $ | 1,7 g/l

★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 878777

Tenuta Novare 2016

Photo courtoisie

Bertani, Valpolicella Ripasso : L’appellation Valpolicella Ripasso est un chouchou des Québécois. Je vous présente dans cette optique une nouveauté au répertoire général. Ce vin sera facile à trouver et à prix fort compétitif. Tenuta Novare, sous ses allures un peu plus modernes, a tout d’un ripasso classique. Foin, garrigue et fruits secs au nez font place à une bouche sur le noyau de cerise et l’amande. La bouche est fruitée avec de jolis tanins légèrement crayeux. C’est bien fait et typique du très beau travail de la maison Bertani.

13,5 % Italie | Vin rouge | 18,95 $ | 8,2 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 13359119

Montessu 2015

Photo courtoisie

Agricola Punica, Isola dei Nuraghi : Si vous aimez les vins ensoleillés, cette suggestion est pour vous. Domaine situé dans le sud de la Sardaigne, l’Agricola Punica a été créé au début des années 2000 et est un partenariat incluant entre autres Sebastiano Rosa de la fameuse Tenuta San Guido, producteur du vin Sassicaia. Montessu est un assemblage réussi de carignan, de merlot, de cabernet et de syrah. Le vin aux notes de compote de fruits noirs, de cacao et d’épices douces a tout pour plaire. La bouche est pleine et bien gourmande. Avec le début de la saison froide, il sera bienvenu à votre table.

14,5 % Italie | Vin rouge | 28,95 $ | 3,1 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 11098322

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com