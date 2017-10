SAMSON - BONNEAU

Jeannine Jolicoeur



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 2 octobre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Jolicoeur, épouse en premières noces de feu Raymond Samson et en deuxièmes noces de monsieur Julien Bonneau. Elle était la fille de feu madame Jenny Ramsay et de feu monsieur Joseph Jolicoeur. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Gabriel-de-Valcartier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire, Raynald (Pauline Trépanier), Jean et Marc (Nathalie Veilleux); ses petits-enfants: Ralph (Marie-Michèle), William (Anne-Sophie) et Paul (Olivier), Rebecca (Éric), Laura (Jonathan) et Alexandre, Gabrielle (Olivier), Anne-Marie et Jade; son arrière-petit-fils Samuel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson: René (Lucille), Rolande et Raymonde; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de la famille Bonneau: père Guy et Murielle; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Hôpital St-Sacrement, principalement le Docteur Martin Leblond, Docteure Geneviève Gallagher, l'infirmier Jérôme aux soins intensifs et Marie-Ève à l'urgence et tout particulièrement sa nièce Gabrielle Samson infirmière clinicienne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Dystrophie musculaire Canada - Division du Québec. Site web : www.muscle.ca. Téléphone : 514 393-3522. Des formulaires seront disponibles sur place. Ou encore à la Société de leucémie et lymphome du Canada. llsc.donorportal.ca. Téléphone : 514 875-1000.