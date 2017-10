Alex Harvey envisage terminer sa carrière avec les finales à Québec

L'appel grandissant pour la paternité et la volonté de quitter au sommet de son art ont accéléré la réflexion d'Alex Harvey durant l'été. De plus en plus, les plaines d'Abraham se profilent comme la scène toute désignée pour prendre sa retraite le 24 mars 2019, au dernier jour des finales de la Coupe du monde de ski de fond prévues à Québec.

À LIRE AUSSI : L'élite du ski de fond de retour à Québec en mars 2019

«C'est une année (2019) qui a du sens parce que c'est l'année des championnats mondiaux et que j'aurai la chance de défendre mon titre (au 50 km). En plus, une année avec des courses à Québec, ça fait vraiment une belle fin», nous a exprimé le Québécois, joint vendredi à Park City au Utah où il s'adonne à un camp d'entraînement de trois semaines.

Trop tard en 2020

La Fédération internationale de ski (FIS) a ravivé indirectement le sujet de la retraite du champion mondial, vendredi à Zurich, en attribuant à Québec les épreuves finales de la saison 2018-2019, lors de sa planification annuelle des calendriers à long terme.

Déjà assurée de partager la fin de saison 2019-2020 de la Coupe du monde avec Canmore en Alberta, Québec pourra donc compter sur son chouchou local comme acteur de promotion pour au moins une de ces deux années. Les finales en 2019 s'avèrent une bonne prise puisqu'en mars 2020, il pourrait être trop tard pour le voir avec des skis aux pieds.

«Ça s'enligne pour 2019», nous a répété à plusieurs reprises Harvey, qui n'exclut pas la saison 2019-2020 comme transition vers la retraite en disputant un calendrier allégé de courses.

«Ça va aller beaucoup plus avec la motivation et l'envie qui va me rester après (2019). Je pourrais faire une moitié de saison, mais en étant à 100% de ma forme aux courses que je ferais. Je continue de faire ça parce que je suis encore passionné du ski et de l'entraînement, mais je ne veux pas commencer à le faire pour d'autres raisons et juste pour étirer la sauce. C'est pour ça qu'en 2019, je suis convaincu à 100% que je serai encore motivé. Après ça, je vais voir ce qui se passe», explique l'athlète de Saint-Ferréol, qui a marqué sa saison dernière d'un titre mondial au 50 km et d'une troisième place au cumulatif de la Coupe du monde.

Une vie normale

Harvey a 29 ans et il en aura 31 s'il se lançait dans la saison 2019-2020. Le compteur de la vie lui rappelle le temps qui passe.

«Il y a ma vie personnelle aussi là-dedans. Quand je regarde autour de moi, j'ai deux de mes bons amis, l'un dont la conjointe a eu une petite fille en septembre, puis l'autre qui attend un petit garçon dans les prochains jours. À un moment donné, je voudrai avoir une vie normale après (la carrière). Et si je veux avoir une vie normale, il va falloir que je la commence un jour! Ça aussi, ça fait penser.»

«Dans les coulisses, ça se sait»

Les lendemains des Jeux olympiques de Pyeongchang annoncent une attrition de l'équipe canadienne masculine. En précisant de plus en plus sa sortie en 2019, le skieur le plus en vue donnera le ton au groupe, dont les vétérans Devon Kershaw et Len Valjas.

«Notre carrière s'en vient pas mal à terme. On est tous de super bons amis dans le même groupe d'entraînement, alors lorsqu'un de nous arrête, les autres suivent. Je ne sais pas si ça se sait officiellement, mais dans les coulisses, ça se sait.»