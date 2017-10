Alex Ovechkin impose sa loi face aux Sénateurs

L’attaquant russe Alex Ovechkin a inscrit un tour du chapeau pour aider les Capitals de Washington à l’emporter 5-4 en fusillade face aux Sénateurs, jeudi à Ottawa.

Ovechkin a inscrit ses trois filets lors de la troisième période en seulement six minutes et 33 secondes de jeu. Il s’agit de son 19e tour du chapeau en carrière et de son plus rapide en terme de temps. Le vétéran de 32 ans est le deuxième joueur de l’histoire des Capitals depuis un certain Mikhail Grabovski à inscrire trois buts lors du match d’ouverture.

Le joueur de centre Evgeny Kuznetsov a récolté une mention d’aide sur chacun des buts d'Ovechkin.

Du côté des Sénateurs, Derick Brassard a été le meilleur des siens avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide. L’attaquant Mark Stone a également fait vibrer les cordages à deux occasions.

La prochaine rencontre des Sénateurs aura lieu samedi au Centre Canadian Tire face aux Red Wings de Detroit.

Les Capitals recevront quant à eux la visite du Canadien de Montréal, samedi soir.