Bagou, version numérique

L’histoire de Bagou – La folie des mots est une histoire de famille. Le créateur du jeu, Daniel Jasmin, le fils de Claude, en a vendu près de 100 000 exemplaires entre 1998 et 2015, en France et au Québec.

Comme il n’est plus offert sur les tablettes depuis que Daniel a pris sa retraite, c’est maintenant au tour de son fils Thomas de lui donner une nouvelle vie à travers le numérique.

Au cours de sa carrière, Daniel Jasmin a été professeur, journaliste et créateur de jeux. Il compte à son actif une dizaine de jeux de société, dont Bagou, qui a été son plus grand succès.

« En 2015, mon père a décidé de fermer la compagnie et je trouvais triste de ne plus voir le jeu sur les tablettes des magasins. Alors, j’ai décidé de lui redonner une deuxième vie en créant une version numérique », a relaté Thomas Jasmin.

But du jeu

Disponible sur l’App Store et Google Play, la version numérique aide les joueurs à enrichir leur vocabulaire pour mieux s’exprimer. Le jeu est constitué de phrases trouées auxquelles il faut trouver le mot manquant.

« Il y a plus de 5000 mots à découvrir », a souligné Thomas Jasmin, cadre à la Ville de Montréal.

« Ça peut paraître simple, mais c’est un gros projet, surtout à temps partiel. Je peux dire que j’y ai consacré plusieurs soirs et fins de semaine, mais je suis très content et très fier du résultat. Chaque vente sera réinvestie pour améliorer le jeu et ajouter de nouvelles fonctionnalités », a expliqué M. Jasmin qui a travaillé avec l’entreprise technologique inPulse de Montréal.