Bravo au fédéral

Le Québec s’intéresse de moins en moins à ce qui se passe dans le reste du Canada. À moins qu’il ne s’agisse d’une séance de rigolade avec Mélanie Joly ou de répéter pour la énième fois que Justin Trudeau a l’intelligence d’un cadre de porte qui se fait prendre en selfie...

Mais nous payons encore des impôts au fédéral, en plus d’envoyer 78 députés à la Chambre des communes. Et il arrive qu’il s’y passe des choses exceptionnelles dont nous pouvons être tous fiers.

C’est arrivé à deux reprises cette semaine. Mercredi, les députés ont adopté à l’unanimité la loi sur la protection des sources journalistiques. Une victoire pour la démocratie et une loi dont la nécessité a été démontrée.

Les droits de l’homme

Plus tard mercredi, le Parlement a adopté, à l’unanimité et avec beaucoup d’enthousiasme, une législation d’importance capitale pour la défense des droits de l’homme. On l’appelle la loi Magnitsky, en mémoire de Sergei Magnitsky, un avocat russe anticorruption et un sonneur d’alarme qui a été battu à mort en 2009 après avoir passé une année dans une prison russe sans avoir été jugé.

Cette loi permettra au Canada de punir des agents de l’État provenant de pays qui violent les droits de l’homme ou des individus qui trempent dans la corruption.

Les États-Unis se sont dotés d’une loi semblable en 2012, ce qui a mis les Russes en colère au point d’interdire l’adoption d’enfants russes par des Américains.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland n’a pas peur de Poutine qui l’a déjà bannie de la Russie.

Appliquer une loi d’une telle envergure va exiger beaucoup de travail, mais signer des pétitions ne suffit plus pour protéger les droits de l’homme.

Il faut le dire, bravo Ottawa !